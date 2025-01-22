RAMBERG – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 56-Jährigen aus Ramberg

Seit Mittwoch, 24. September 2025, wird ein in Ramberg wohnender 56-jähriger Mann vermisst. Zuletzt wurde er am Dienstag, 23. September 2025, an seiner Wohnung gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er dürfte mit einem weißen KIA Sportage, amtliches Kennzeichen SÜW-PL 241, unterwegs sein. Er hat Bezüge in den Großraum Frankfurt und Ludwigshafen. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Beschreibung des Vermissten: Ca. 190 cm groß und ca. 100 kg schwer, blonde Haare, normale Statur, auffällige Vernarbungen an den Händen. Bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einem schwarzen T-Shirt und einer blau-grauen Strickjacke. Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/B8Cd6P1

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummern 06341-287-0 an die Polizeiinspektion Landau zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei