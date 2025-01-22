MONTABAUR – Sachbeschädigung durch Graffiti am katholischen Bezirksamt Montabaur.

Im Zeitraum zwischen 26. und 29. September 2025 wurde durch Unbekannte eine Hauswand des katholischen Bezirksamtes Montabaur, mit zwei Graffitis in weißer und silberner Farbe, besprüht. Die Polizei Montabaur bittet um Hinweise von Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Wahrnehmungen gemacht haben, welche zur Identifizierung der Täter führen könnten. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur, Tel: 02602 – 92260, zu melden. Quelle Polizei