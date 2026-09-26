KREIS ALTENKIRCHEN – Den Schwung des Druidensteig-Erfolgs mitnehmen

Die Auszeichnung des Druidensteigs als „Deutschlands schönster Wanderweg 2026“ hat für bundesweite Aufmerksamkeit gesorgt und aufgezeigt, welches Potenzial in der heimischen Region steckt. Der Westerwald-Sieg Tourismus der Kreisverwaltung Altenkirchen möchte nun mit möglichst vielen Akteuren gemeinsam darüber beraten, wie dieser Erfolg nachhaltig wirken kann.

Unter dem Motto „Gemeinsame Chancen nutzen!“ sind Touristiker, Gastronomen, Hoteliers, die Betreiber von Freizeiteinrichtungen und viele mehr zum nächsten Netzwerktreffen am Montag, 2. November, von 18 bis 20.30 Uhr in den „Westerwald Treff“ nach Oberlahr eingeladen (um 17.30 Uhr startet bereits ein kleiner Rundgang). Die Teilnehmenden können sich auf spannende Impulse, praktische Ideen und den persönlichen Austausch mit anderen touristischen Akteuren aus der Region freuen.

Vertreter des Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus erläutern, wie die Aufmerksamkeit rund um den Druidensteig genutzt werden kann. Im Mittelpunkt stehen die digitale Sichtbarkeit touristischer Angebote, die Vernetzung mit vorhandener Infrastruktur und die Möglichkeiten, den Kreis durch seine besonderen Geschichten erlebbar zu machen. Zudem geht man der Frage nach, welche wirtschaftliche Bedeutung der Tourismus für den Landkreis Altenkirchen hat. So werden zentrale Ergebnisse der aktuellen dwif-Studie vorgestellt, die aufgezeigt hat, dass hier eine dreistellige Millionensumme generiert wird.

Gemeinsam mit Andrea Schwitalla von „KommunikationIDEEN“ wird geschaut, welche Erwartungen Gäste an die Region haben. Dazu sollen zum einen erfolgreiche Best-Practise-Beispiele aus dem Netzwerk zusammengetragen und zum anderen neue Ideen gesammelt werden. Neben den fachlichen Impulsen geht es an diesem Abend vor allem um das Kennenlernen, den Erfahrungsaustausch und die Entwicklung gemeinsamer Kooperationen. Eine Anmeldung (mit Namen und Kontaktdaten) ist unter westerwald.sieg@kreis-ak.de möglich.

Foto: Die Verantwortlichen des Westerwald-Sieg Tourismus wollen den Erfolg des Druidensteigs nutzen, um nachhaltige Strategien für die heimische Region zu entwickeln. Foto: Kreisverwaltung / Thorsten Stahl