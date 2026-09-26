KREIS NEUWIED – Nur die Hand heben genügt den Ratsfrauen nicht – 13 Frauen aus der Kommunalpolitik erweitern ihr Wissen im Erschließungs- und Ausbaubeitragsrecht

Nicht immer sind juristische Begrifflichkeiten wie die Unterscheidung von selbständigen und unselbständigen Straßen leicht zu begreifen. Gerade das Erschließungs- und Ausbaubeitragsrecht ist ein Teil, der Laien im ersten Moment wie ein Dschungel vorkommt. Tatsächlich spielt es jedoch eine große Rolle, wenn es um die Erschließung von Grundstücken und den Ausbau von Verkehrsanlagen in den Gemeinden geht. Vor diesem Hintergrund haben 13, in der Kommunalpolitik engagierte, Frauen kürzlich ihr Wissen im Erschließungs- und Ausbaubeitragsrecht im Rahmen eines weiteren kommunalpolitischen Seminars erweitert.

„Die Ratsfrauen sind der Referentin in ihren Ausführungen hoch aufmerksam und interessiert gefolgt. Die Frauen hatten auch ganz konkrete Fragen und es gab lebhafte Diskussionen. Das Seminar hat einen echten Mehrwert gebracht“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Neuwied, Daniela Kiefer. Auch die Kooperationspartnerin Simone Kirst von der Kreisvolkshochschule Neuwied ist zufrieden: „Dass unsere Kommunalpolitischen Seminare für Ratsfrauen so gut angenommen werden, freut uns natürlich. Wir wollen den Ratsfrauen konkretes Know-how für Ihre Arbeit an die Hand geben.“

Damit dies gelingen konnte, hatten Simone Kirst und Daniela Kiefer eine wahre Expertin auf dem Gebiet akquiriert: Lilo Kohl, leitende staatliche Beamtin des Westerwaldkreises. Die Juristin, die ihre Karriere bei der Kreisverwaltung Neuwied startete, gibt ihr Fachwissen mit Begeisterung weiter: „Ich weiß, wo der Schuh drückt und kenne die Ratsarbeit auch aus eigener Erfahrung.“

„Die Arbeit im Gemeinderat ist vielfältig- nur die Hand zu heben, ohne kundig zu sein, das ist nicht Sinn der Sache. Die Motivation der Teilnehmerinnen liegt also auf der Hand“, meint Daniela Kiefer. Um das erteilte Mandat auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ausüben zu können, heißt es also, sich kundig zu machen – auch in zunächst sperrig anmutenden Rechtsgebieten, die sich dann als erstaunlich interessant und praxisnah herausgestellt haben.

Das Format läuft bereits seit Jahren sehr erfolgreich und deshalb verspricht Daniela Kiefer: „Wir planen weitere Seminare im kommenden Jahr.“

Foto: 13 in der Kommunalpolitik engagierte Frauen haben kürzlich ihr Wissen im Erschließungs- und Ausbaubeitragsrecht im Rahmen eines weiteren kommunalpolitischen Seminars erweitert. Foto: Daniela Kiefer / Kreisverwaltung Neuwied