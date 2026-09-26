HAMM – Kolpingsfamilie Wissen geht den Weg der Stolpersteine in Hamm

Die jüdische Geschichte von Wissen und Hamm ist ganz eng miteinander verbunden. Beide heutigen Verbandsgemeinden bildeten mit weiteren Gebieten die Synagogengemeinde Hamm und man traf sich in dem Gotteshaus zum gemeinsamen Gebet. In unseren Tagen kann man am Synagogenplatz erkennen, wie groß die Synagoge und damit auch die Gemeinde war.

In unmittelbarer Nähe befindet sich das Haus der alteingesessenen Familie David, was jetzt als Kulturhaus dient, und in den nächsten Jahren um einen Gedenkort für das jüdische Leben, aber auch für Verfolgung und Tod von unschuldigen Menschen der Region an der mittleren Sieg, ergänzt werden wird. Der Arbeitskreis „Jüdische Geschichte“ hat über mehrere Jahre gemeinsam mit der Ortsgemeinde dafür ein umfassendes Konzept entwickelt.

Bereits heute kann man anhand des Weges der Stolpersteine für die Ermordeten in Hamm viel von der Geschichte nachvollziehen. Die Kolpingsfamilie Wissen trifft sich daher am Donnerstag dem 05. November 2026 um 15.00 Uhr am Kulturhaus in Hamm, um gemeinsam mit dem Sprecher des Arbeitskreises, Karlernst Stosch diesen Weg zu gehen.