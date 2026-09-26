WISSEN – Bürgertreff Wissen – Erfolgreiche Kinderaktionen in den Herbstferien

Musizieren, Filme schauen, basteln, spielen, Drachen herstellen, mit Lego bauen – in den Herbstferien war der Andrang von Kindern im Bürgertreff groß. Und alle hatten viel Freude bei den Mitmachaktionen. Michaela Weyand und Eduardo Cisterna brachten das Thema „Kinderrechte“ auf spielerische und abwechslungsreiche Art den jungen Teilnehmern nahe.

In der zweiten Woche leitete Peter Gier, unterstützt von weiteren Erwachsenen vom Bürgertreff, den Bau von Windvögeln an. Einen flugfähigen Drachen bauen – gar nicht so einfach. Aber nach viel geduldiger Feinarbeit konnte am Ende jedes Kind seinen Drachen mit nach Hause nehmen. Nur der Wind fehlte für den gemeinsamen Probeflug.

Nachdem zahlreiche Spenden an Bausteinen im Bürgertreff eingegangen waren, konnten die Mädchen und Jungen ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Häuser, Tankstellen, aber auch Ritter und Dinosaurier wurden mit bunten Legosteinen und anderen Materialien hergestellt. Die Leitung hatte Aleksandra Guslov.

Das gesamte Programm in den Herbstferien fand so großen Anklang, dass weitere Angebote für Kinder geplant sind. Buergertreff.wissen@gmail.com. Fotos: Erika Uber