KÖTTINGERHÖHE – Martinsumzug im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe

Zum fünften Mal fand der Martinsumzug im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe in Zusammenarbeit von Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ und Ski-Club statt. Zunächst versammelte man sich erwartungsfroh vor der Einrichtung auf der Hachenburger Straße. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle gab das Startkommando und der lange Laternenzug begab sich über die Kolpingstraße zum Sportgelände des Ski-Clubs. Mit dabei war natürlich auch St. Martin beziehungsweise diesmal St. Martina hoch zu Roß. Die Hauptperson im roten Mantel hieß Sarah Knoch, das Pferd „Day“, beide aus Windeck. Direkt oberhalb des Bikeparks loderte schon der von Martin Buchen und seinem Team aufgeschichtete Holzstapel, fasziniert beobachtet von zahlreichen Kinderaugen. Natürlich gab es auch Brezeln für alle Kinder, finanziert wie immer von der Stadt Wissen. Direkt nebenan kredenzte der Förderverein des Kindergartens Würstchen und Getränke. Den ganzen Abend hatte die Brandeckhütte des Ski-Clubs geöffnet und lud zum zwanglosen Verweilen ein. (bt) Fotos: Bernhard Theis