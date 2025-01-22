MONTABAUR – Vermisstenfahndung nach 16-jähriger Celine V. aus Montabaur

Seit Sonntag, 23. November 2025, wird die 16-jährige Celine V. aus Montabaur vermisst. Es ergeben sich Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt in NRW. Personenbeschreibung / Besondere Hinweise: – Blonde Haare (etwa schulterlang) – Brillenträgerin – leicht korpulent – kindliches Erscheinungsbild (12-13 Jahre). Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/Svd4maz. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Montabaur unter der Telefonnummer 02602 9226-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Quelle Polizei