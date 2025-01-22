KOBLENZ – Verstärkte Kontrollmaßnahmen für mehr Sicherheit in der Koblenzer Innenstadt

Die Polizeiinspektion Koblenz 1 führt derzeit gemeinsam mit der Stadt Koblenz verstärkt Präsenz- und Kontrollmaßnahmen im Bereich der Alt- und Innenstadt durch. Ziel ist es, die Sicherheit im öffentlichen Raum nachhaltig zu gewährleisten und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger – insbesondere in der bevorstehenden Weihnachtszeit – weiter zu stärken.

Im Verlauf des Novembers waren die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Koblenz 1 an mehreren Tagen an belebten Treffpunkten wie dem Löhrrondell, dem Altlöhrtor, dem Zentralplatz sowie in der Fußgängerzone sichtbar und ansprechbar präsent. Im Fokus der polizeilichen Maßnahmen standen dabei Jugendgruppen, Heranwachsende und junge Erwachsene, mit dem Ziel, mögliche Konfliktsituationen sowie gruppendynamische Prozesse möglichst frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

Insgesamt wurden 57 Personen kontrolliert, wobei der überwiegende Teil der Gespräche ruhig und kooperativ verlief. Festgestellte Verstöße wurden konsequent geahndet. Durch die frühzeitige Ansprache konnten mögliche Konflikte bereits im Ansatz entschärft und Störungen im öffentlichen Raum verhindert werden.

„Unsere verstärkte Präsenz ist ein klares Signal: Die Polizei ist ansprechbar, sichtbar und setzt alles daran, dass sich alle Menschen in Koblenz – gerade jetzt zur Weihnachtszeit – sicher und wohl fühlen können“, betont die Leitung der Polizeiinspektion Koblenz 1.

Auch während des Weihnachtsmarkts werden die Beamtinnen und Beamten regelmäßig im Innenstadtbereich unterwegs sein. Neben gezielten Kontrollmaßnahmen setzen sie weiterhin auf Dialogbereitschaft, präventive Gespräche und eine vertrauensvolle Ansprache der Bürgerinnen und Bürger.

Die Polizei und das Ordnungsamt danken allen Menschen in der Stadt für ihr umsichtiges Verhalten und ihre Unterstützung für ein friedliches, sicheres Miteinander. Quelle Polizei