KÖTTINGERHÖHE – Herrenhuter Stern auf der Köttingerhöhe

Im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe präsentiert man ebenso wie auf dem Kucksberg zur Weihnachtszeit eine riesigen Lichtinstallation. Es ist ein Herrnhuter Stern, dessen Ursprung auf die gleichnamige Brüdergemeine in der Oberlausitz zurück geht. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts konstruierten die Herrenhuter als lange verfolgte Protestanten erste Sterne aus Papier und Pappe. Sie sollten auch verschiedene geometrische Formen nachstellen. Und so tragen seit dem 1. Advent viele dieser Sterne ebenso wie die Wissener Ausgabe die christlische Botschaft nach aussen. Auf der Köttingerhöhe ist das mehr als einen Meter durchmessende Exemplar unter dem Giebel einer alten Scheune im Weiler Hausen zu sehen. Für den Erwerb haben Anlieger zusammengelegt. In Betrieb geht der Stern jeweils um 17 Uhr. (bt) Foto: Bernhard Theis