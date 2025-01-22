HILKHAUSEN – Versuchter Einbruchsdiebstahl in Hilkhausen

In der Zeit zwischen Montag, 01. Dezember 2025, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 03. Dezember 2025, 08.00 Uhr, kam es im Weyerbuscher Ortsteil Hilkhausen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen versuchten Unbekannte, in eine Scheune in der Alten Dorfstraße einzubrechen. Die Personen gelangen jedoch nicht in das Gebäude. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle Polizei