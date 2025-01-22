ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Am Dienstag, 16. Dezember 2025, 17:30 Uhr, findet im Hotelpark „Der Westerwald Treff“ eine Sitzung des Verbandsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Wehrleitung der Feuerwehr der Verbandsgemeinde
1.1 Entpflichtung und Verabschiedung des Wehrleiters
1.2 Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung des neuen Wehrleiters
- Ergänzungswahlen zu den Ausschüssen
- Bestellung einer stellvertretenden Schiedsperson für den Schiedsbezirk Altenkirchen 1
- Zustimmung zur Bestellung eines Mitglieds des Seniorenbeirates
- Umbau und Erweiterung der Sporthalle Pestalozzi-Schule; Auftragsvergabe Abbrucharbeiten
- Breitbandversorgung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld; Finanzierung
- Erlass einer Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr
- Satzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Benutzung des Hallenbades Altenkirchen
- Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ – Projektaufruf 2025/2026
- Feststellung des Jahresabschlusses, des gesetzlichen Anhangs sowie des Lageberichtes der Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld – Betriebszweig Wasserwerk – für das Wirtschaftsjahr 2024
- Feststellung des Jahresabschlusses, des gesetzlichen Anhangs sowie des Lageberichtes der Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld – Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung – für das Wirtschaftsjahr 2024
- Übertragung von Haushaltsermächtigungen 2024 in das Wirtschaftsjahr 2025 gem. § 17 EigAnVO
- Beschluss über die Festsetzung der laufenden Entgelte für die Wasserversorgung sowie über die Festsetzung der laufenden Entgelte für die Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2026
- 1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld 2025/2026; Wirtschaftsplan 2026 für die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld
- Forstwirtschaftsplan 2026
- Bestellung eines Prüfers für die Jahresabschlüsse des Nahwärmeverbundes Glockenspitze gAöR für die Jahre 2026 bis 2028
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Fred Jüngerich, Bürgermeister