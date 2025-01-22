ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Am Dienstag, 16. Dezember 2025, 17:30 Uhr, findet im Hotelpark „Der Westerwald Treff“ eine Sitzung des Verbandsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Wehrleitung der Feuerwehr der Verbandsgemeinde

1.1 Entpflichtung und Verabschiedung des Wehrleiters

1.2 Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung des neuen Wehrleiters

Ergänzungswahlen zu den Ausschüssen Bestellung einer stellvertretenden Schiedsperson für den Schiedsbezirk Altenkirchen 1 Zustimmung zur Bestellung eines Mitglieds des Seniorenbeirates Umbau und Erweiterung der Sporthalle Pestalozzi-Schule; Auftragsvergabe Abbrucharbeiten Breitbandversorgung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld; Finanzierung Erlass einer Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr Satzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Benutzung des Hallenbades Altenkirchen Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ – Projektaufruf 2025/2026 Feststellung des Jahresabschlusses, des gesetzlichen Anhangs sowie des Lageberichtes der Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld – Betriebszweig Wasserwerk – für das Wirtschaftsjahr 2024

Feststellung des Jahresabschlusses, des gesetzlichen Anhangs sowie des Lageberichtes der Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld – Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung – für das Wirtschaftsjahr 2024

Übertragung von Haushaltsermächtigungen 2024 in das Wirtschaftsjahr 2025 gem. § 17 EigAnVO Beschluss über die Festsetzung der laufenden Entgelte für die Wasserversorgung sowie über die Festsetzung der laufenden Entgelte für die Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2026

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld 2025/2026; Wirtschaftsplan 2026 für die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld

Forstwirtschaftsplan 2026 Bestellung eines Prüfers für die Jahresabschlüsse des Nahwärmeverbundes Glockenspitze gAöR für die Jahre 2026 bis 2028 Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Fred Jüngerich, Bürgermeister