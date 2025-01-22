WILLROTH – Verkehrsunfall an der Einmündung B 256 – L 270 – Verkehrsunfallflucht – eine Person verletzt

Am 03. Dezember 2025, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung B 256 und L 270 im Bereich Willroth ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss an den Unfall die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin befuhr die B 256 aus Fahrtrichtung Willroth kommend und beabsichtigte nach links auf die L 270 in Fahrtrichtung Hümmerich abzubiegen. Der Unfallverursacher wollte seinerseits von der L 270 nach links auf die B 256 einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und kollidierte mit dem PKW der 21-jährigen. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle. Es soll sich um einen dunklen PKW gehandelt haben. Durch die Polizei Straßenhaus konnten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche Hinweise auf den verursachenden PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei