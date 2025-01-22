KOBLENZ – Zeugenaufruf zum tödlichen Verkehrsunfall vom 27.03.2026

Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall vom 27.03.2026, 20:28 Uhr, auf der L 288 bei Westerburg mit zwei tödlich und einer schwer verletzten Person: Am Freitagabend, dem 27.03.2026, gegen 20.28 Uhr kam es auf der Umgehungsstraße von Westerburg (L288) zwischen den beiden Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die beiden Fahrzeugführer der beteiligten PKW wurden tödlich verletzt, eine Beifahrerin wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Westerburg bittet um weitere Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere soll die Unfallverursacherin versucht haben, einen Pkw zu überholen, woraufhin es zu dem folgenschweren Unfall gekommen war. Dieser Pkw ist bisher nicht bekannt, die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Es liegen keine Hinweise darauf vor, dass dieser Person ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Da die Fahrtrichtung Langendernbach war, ist es möglich, dass die Person oder weitere Zeugen in Hessen wohnhaft sind. Quelle: Polizei