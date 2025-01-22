NEUWIED – Diebstahl von Werkzeug aus Kehrmaschine in Neuwied

Am Nachmittag des 30.03.2026 kam es im Zeitraum zwischen 16:00 und 19:03 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl aus einer Kehrmaschine, die im City Parkhaus in der Langendorfer Straße 100 in 56564 Neuwied geparkt stand. Unbekannte schlugen die Scheibe des Führerhauses ein und entwendeten daraus eine unbekannte Menge an Werkzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-878 0 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei