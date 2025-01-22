FLAMMERSFELD – Feuerwehr Flammersfeld übt den Ernstfall bei Firma Osterkamp

Der Löschzug Flammersfeld führte am Betriebsstandort der Firma Osterkamp- Draht und Zaun GmbH eine Einsatzübung durch. Als Lagemeldung wurde eine Verpuffung im Kleinteilelager angenommen. Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchwolke zu sehen, welche durch Rauchfackeln simuliert wurde. Bei der näheren Erkundung des Gruppenführers stellte sich heraus, dass mehrere Personen vermisst waren und eine Person unter einem Gabelstapler eingeklemmt war. Zeitgleich gingen ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung im Gebäude und ein weiterer Trupp zur technischen Rettung am Gabelstapler vor. Eine weitere Herausforderung stellt die Löschwasserversorgung dar, die mittels Tragkraftspritzen aus dem nahegelegenen Löschteich aufgebaut werden musste. Nach ca. einer Stunde war die Übung beendet und alle Übungsaufgaben abgearbeitet. Im Anschluss an die Übung erfolgte unter Beteiligung des Geschäftsführers Herrn Osterkamp und des Niederlassungsleiters Herrn Müller die Manöverkritik. Bereits einige Wochen vor der Übung besichtigte der Löschzug Flammersfeld die in 2020 eröffnete Zweigniederlassung. Hierbei wurde sich im Vorfeld ein Bild der Lage gemacht und die Notfalleinrichtungen für die Feuerwehr besprochen und gemeinsam Optimierungsbedarf erarbeitet. In der Nachbesprechung der Übung konnte festgestellt werden, dass alle Empfehlungen tadellos umgesetzt wurden und die Feuerwehr ihren Aufgaben problemlos nachgehen konnte. Die Übungen bei der Firma Osterkamp sind eine Tradition, so wurden auch bereits in der Vergangenheit am Hauptfirmensitz in Walterschen Übungen mit mehreren Löschzügen durchgeführt. Die Feuerwehren ist immer dankbar für attraktive Übungsobjekte in der Region, betont die Übungsleitung Herr Krämer von der Feuerwehr Flammersfeld. Im Anschluss überreichte die Geschäftsführung noch eine großzügige Spende an den Förderverein der freiwilligen Feuerwehr und bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement.