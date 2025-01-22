KOBLENZ – Verkehrsunfallfluchten in Koblenz und Lahnstein

Montag,09.03.26 kam es in Koblenz-Pfaffendorf in der Emser Straße 75 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde in der Zeit zwischen 08:00 und 10:30 Uhr ein geparkter VW Polo beschädigt. Am gleichen Tag, zwischen 11:50 und 12:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Lahnstein ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein Toyota, vermutlich durch ein rotes Fahrzeug, beim Ausparken beschädigte. Die Unfallverursacher entfernten sich in beiden Fällen unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu den Unfällen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lahnstein. Quelle Polizei