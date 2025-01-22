ALTENKIRCHEN – Kreismusikschule und Grundschulen arbeiten Hand in Hand – Volles Haus beim Konzert in der Christuskirche

Unter dem Titel „Die Pänz sind da!“ präsentierten am Wochenende junge Musikerinnen und Musiker der Kreismusikschule Altenkirchen ihr Können in einem abwechslungsreichen Konzert in der Christuskirche Altenkirchen. In Kooperation mit der Erich-Kästner-Grundschule und der Pestalozzi-Grundschule in Altenkirchen sowie der Franziskus-Grundschule in Wissen gestalteten verschiedene Ensembles ein musikalisches Programm für Familien und interessierte Gäste.

Auf der Bühne standen unter anderem die Streicherklasse Altenkirchen, zwei Gitarrenensembles, der Kinderchor Wissen sowie die Akkordeonentdecker. Die Kinder zeigten Stücke aus ihrem erarbeiteten Repertoire und gaben dem Publikum einen lebendigen Einblick in die Ensemblearbeit der Musikschule.

Neben der musikalischen Präsentation sprach aus diesem Nachmittag vor allem der Bildungsauftrag der Kreismusikschule: im gemeinsamen Gruppenunterricht lernen die Kinder, regelmäßig in festen Ensembles zu musizieren. Dabei werden nicht nur musikalische Fähigkeiten entwickelt, sondern auch wichtige soziale Kompetenzen wie Teamgeist, Verlässlichkeit, Konzentration und gegenseitige Rücksichtnahme gefördert.

Die enge Zusammenarbeit zwischen der Kreismusikschule und den Grundschulen bildet dafür ein wichtiges Fundament. Sie ermöglicht es vielen Kindern, frühzeitig Zugang zu musikalischer Bildung zu erhalten und Musik als gemeinschaftliches Erlebnis zu erfahren. Damit leistet die Kooperation einen bedeutenden Beitrag zur kulturellen Bildungsarbeit im Kreis Altenkirchen. Am Ende blieb vor allem eines: Stolze Eltern, strahlende Kinder, die zum ersten Mal auf einer Bühne standen und viel Applaus – ein Konzert, das Lust auf mehr machte.