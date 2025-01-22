KOBLENZ – Einschlag eines Meteoritenteils in Koblenz Güls

Sonntag, dem 08.03.2025 kam es gegen 19.00 Uhr zum Einschlag eines etwa faustgroßen Meteorits in das Dach eines Hauses im Koblenzer Stadtteil Güls. Das Ereignis stößt medial nach wie vor auf sehr großes Interesse. Zwischenzeitlich wurden die Besitzansprüche und der weitere Verbleib des Gesteins überprüft. Demnach steht der Fund in dem konkreten Fall dem Grundstückseigentümer zu, der selbst über den weiteren Verbleib entscheiden kann. Das Gestein, dass sich noch in der Verwahrung der Polizei befindet, wurde am Dienstag übergeben. Ein Kontakt zwischen Eigentümer und verschiedenen Instituten und Behörden wird hergestellt. Quelle Polizei