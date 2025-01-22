ALTENKIRCHEN – „Alekärjer Geißböck“ mit neuen Fanclubshirts beim Stammtisch

Beim jüngsten Fanclubtreffen der „Alekärjer Geisböck“ im Vereinslokal „Davuts Inn“ wurden die neuen Fanclubshirts präsentiert. Trotz der anstrengenden, unmittelbar vorausgegangenen Augsburg-Reise war das Treffen wieder mal gut besucht und es wurde lange intensiv gefachsimpelt, diskutiert und viel gelacht. Der Fanclub-Stammtisch findet jeden ersten Dienstag im Monat, um 18.30 Uhr im Vereinslokal statt. Auch Nichtmitglieder sind gern gesehene Gäste.