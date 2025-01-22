KIRCHEIB – Geschwindigkeitskontrolle auf der B 8 in Kircheib

Montag, 09.03.2026, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Kircheib, in der Hauptstraße, durch. Hierbei konnten 31 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle Polizei