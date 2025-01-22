GIELEROD – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth
Am Dienstag, 17. März 2026, 19:00 Uhr, findet in der Dreschhalle in Amteroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Rückschnittarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus Gieleroth
- Rückschnitt von Grünbewuchs
- Verschiedenes
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
Silas Becker, Ortsbürgermeister