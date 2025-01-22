Bürgerkurier

GIELEROD – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth

Am Dienstag, 17. März 2026, 19:00 Uhr, findet in der Dreschhalle in Amteroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Rückschnittarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus Gieleroth
  2. Rückschnitt von Grünbewuchs
  3. Verschiedenes
  4. Informationen des Ortsbürgermeisters
  5. Einwohnerfragestunde

Silas Becker, Ortsbürgermeister

 

