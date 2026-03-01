Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

HEUPELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Heupelzen

Am Dienstag, 17. März 2026, 19:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Heupelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Besprechung und Planung Landtagswahl 22.03.2026
  2. Projekt Patenschaft für die ortsansässigen Ruhebänke
  3. Informationen des Ortsbürgermeisters
  4. Verschiedenes
  5. Einwohnerfragestunde

Fabian Schumacher, Ortsbürgermeister

