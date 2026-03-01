HEUPELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Heupelzen

Am Dienstag, 17. März 2026, 19:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Heupelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Besprechung und Planung Landtagswahl 22.03.2026 Projekt Patenschaft für die ortsansässigen Ruhebänke Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Fabian Schumacher, Ortsbürgermeister