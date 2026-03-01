HEUPELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Heupelzen
Am Dienstag, 17. März 2026, 19:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Heupelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Besprechung und Planung Landtagswahl 22.03.2026
- Projekt Patenschaft für die ortsansässigen Ruhebänke
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Fabian Schumacher, Ortsbürgermeister