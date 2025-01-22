KOBLENZ – Verkehrsunfall auf der BAB 61 Rheinböllen – Vier Schwerverletzte

Am 04.08.2026, gegen 23:35 Uhr, ereignete sich auf der BAB 61, Fahrtrichtung Süden, in Höhe der Anschlussstelle Rheinböllen ein Verkehrsunfall. Vier Personen wurden schwer verletzt. Ein Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Vier Personen wurden schwer verletzt. Die Autobahn musste an der Unfallstelle zwecks Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für viereinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Laudert abgeleitet. Quelle: Polizei