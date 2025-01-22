KOBLENZ – Unternehmen im nördlichen Rheinland-Pfalz sehen großes Potenzial in Künstlicher Intelligenz – Hochschule Koblenz veröffentlicht neue Studie

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gewinnt im nördlichen Rheinland-Pfalz zunehmend an Bedeutung. Eine aktuelle Untersuchung des Projekts DigiMit² – durchgeführt mit Unterstützung von Studierenden des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz – zeigt: Die Unternehmen blicken optimistisch auf die Chancen der Technologie, benötigen jedoch Orientierung beim praktischen Einstieg.

Von 176 befragten Unternehmen bewerten derzeit erst 8,5 Prozent KI als zentral für ihr Geschäftsmodell. In fünf Jahren erwarten jedoch 42 Prozent eine zentrale Rolle. Mehr als ein Viertel nutzt bereits KI-Werkzeuge, etwa die Hälfte testet Anwendungen in Pilotprojekten. Besonders verbreitet sind niedrigschwellige Einsatzbereiche wie Texterstellung (67 Prozent) und Übersetzungen (44 Prozent). „Unsere Untersuchung zeigt eine große Offenheit gegenüber KI“, erklärt Prof. Dr. Holger Reinemann, Leiter des Projekts DigiMit². „Den Unternehmen ist bewusst, dass KI ihre Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Was sie jetzt brauchen, ist praktische Unterstützung beim Einstieg.“

Deutlicher Unterstützungsbedarf

Die größten Hürden bestehen weiterhin darin, KI sinnvoll in den Unternehmensalltag zu integrieren. Zu den wichtigsten Herausforderungen zählen fehlendes Fachwissen, Zeitmangel, Datenschutzanforderungen sowie unzureichende Datenqualität. Gleichzeitig zeigt die Studie einen hohen Bedarf an Hilfestellungen – insbesondere bei der Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle, beim Datenmanagement und bei der Integration in bestehende Prozesse. Viele Unternehmen wünschen sich zudem begleitete Pilotprojekte, praxisnahe Schulungen und Klarheit zu rechtlichen Fragen.

DigiMit² als regionale Anlaufstelle

Auf Basis der Studienergebnisse baut DigiMit² sein Angebot weiter aus. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Workshops, Qualifizierungsformate, Unterstützung beim Datenmanagement sowie Demonstrationen vor Ort. Ziel ist es, den Mittelstand im nördlichen Rheinland-Pfalz beim Einsatz von KI konkret zu begleiten und die Wettbewerbsfähigkeit der Region nachhaltig zu stärken. „Wir möchten dazu beitragen, dass Unternehmen in unserer Region KI nicht nur ausprobieren, sondern gewinnbringend einsetzen“, betont Hendrik Solscheid, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums DigiMit².