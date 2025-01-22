ASBACH – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Asbach

Freitag, 12. Dezember 2025 wurde im Zeitraum zwischen 04:30 Uhr und 12:45 Uhr ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der „Kamillusklinik“ in Asbach geparkter BMW 430i vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise auf den Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei