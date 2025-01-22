STADT NEUWIED – Öffnungszeiten Stadtverwaltung Neuwied zwischen den Jahren

Zum Jahresende gelten für die Neuwieder Stadtverwaltung folgende Erreichbarkeiten: An Heiligabend und Silvester bleiben die Dienststellen geschlossen. Bereits zwischen der Besinnlichkeit der Weihnachtsfeiertage und den Silvesterfeierlichkeiten haben Bürgerinnen und Bürger wie gewohnt die Möglichkeit, Behördengänge zu erledigen. Denn am 29. und 30. Dezember sind die Dienststellen der Stadt geöffnet – bis auf folgende Ausnahmen:

Der Jugendtreff „Big House“ bleibt vom 15. Dezember bis 2. Januar geschlossen. Die Volkshochschule sowie das Stadtarchiv in der Abtei Rommersdorf schließen ihre Türen vom 22. Dezember bis 2. Januar. Die Tourist-Information ist vom 24. Dezember bis 4. Januar geschlossen. Die Stadtbibliothek hat am 29. und 30. Dezember nur von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Die städtischen Kindertagesstätten gehen wie folgt in die Weihnachtsferien:

vom 22. bis 31. Dezember die Kitas „Biberburg“ in Niederbieber, „Heddesdorfer Kinderburg“ in Heddesdorf, „Kinderplanet“ in Heimbach-Weis, „Neuwieder Kinderschiff“ in der Rheinstraße, „Raiffeisen“ im Raiffeisenring, „Rommersdorf“ im gleichnamigen Stadtteil sowie „Villa Regenbogen“ in Engers und „Wunderland“ in Irlich,

vom 23. bis 31. Dezember die Kitas „Im Aubachtal“ in Oberbieber und „Rheintalwiese“ im Rheintalweg,

vom 27. bis 31. Dezember die Kita „Haus Kunterbunt“ in Rodenbach.