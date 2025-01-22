WINDHAGEN – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Windhagen

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13. Dezember 2025, 18:00 Uhr und Sonntag, 14. Dezember 2025, 11:00 Uhr wurde ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des „Forum“ in Windhagen geparkter Renault Megane vermutlich beim Ein- oder Ausparken im vorderen linken Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise auf den Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei