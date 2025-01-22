KOBLENZ – Trunkenheit im Verkehr – Unfallörtlichkeit gesucht!

Koblenz – Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Samstag, dem 15.08.2026, gegen 18 Uhr der Führungszentrale des PP Koblenz einen weißen Citroen aus dem Zulassungsbezirk Oldenburg (OL), der zuvor in Schlangenlinien auf der B 9 in Fahrtrichtung Boppard geführt worden war. Das Fahrzeug konnte anschließend in Höhe des Koblenzer Hauptbahnhofs durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Koblenz 1 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Eine Überprüfung des 64-jährigen Fahrzeugführers ergab, dass er deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp über 4 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gestellt.

Weiterhin wies der Pkw im Bereich der Frontschürze augenscheinlich frische Unfallschäden auf, die mutmaßlich durch die Kollision mit einer Schutzplanke oder einer Mauer entstanden sein dürften. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der nicht bekannten Unfallörtlichkeit machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei telefonisch oder schriftlich in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei