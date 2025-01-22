MITTELHOF – Feuerchen Blickhauserwald – Mittelhof am Samstagabend

Umsichtiges Verhalten eines Nachbarn hat vermutlich Schlimmeres verhindert. Am Samstagabend hatte Uwe Zakrzewski (Foto) einen Feuerschein an der Straße zwischen Blickhauserwald und Oberkrombach in der Ortsgemeinde Mittelhof gesehen. Augenblicklich machten sich er und eine weitere Person mit Feuerlöchern auf den Weg Richtung Brandherd. Und tatsächlich: Am Straßenrand standen einige Quadratmeter Wald in Flammen. Jedoch schafften es die beiden das Feuer schnell zu löschen. Inzwischen war auch die Freiwillige Feuerwehr Schönstein vor Ort. Man schickte einen Schwall Löschschaum über den Boden, kontrollierte noch einmal per Wärmebildkamera nach und konnte bald wieder abrücken. Zuvor ging noch ein Lob an die aufmerksamen Nachbarn: „Sie haben vorbildlich reagiert und wahrscheinlich verhindert, dass die Flammen auf den ausgetrockneten Wald übergriffen!“ Über die Brandursache kann nur spekuliert werden. Im Verdacht steht, dass eine brennende Zigarette damit zu tun hat. (bt) Foto: Bernhard Theis