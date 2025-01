KOBLENZ – Trickdiebstahl am Busbahnhof in Koblenz

Sonntagabend, 19. Januar 2025 kam es gegen 19 Uhr zu einem Trickdiebstahl am Busbahnhof in Koblenz. Die 17-jährige Jugendliche wartete mit ihrer Mutter auf den Bus, als die beiden von einem jungen Mann angesprochen wurden, der nach der Abfahrt eines Busses fragte. Als sie ihm helfen wollten, rannte ein zweiter junger Mann von hinten auf die 17-Jährige und ihre Mutter zu. Ehe sie reagieren konnten, nahm er die auf der Bank liegende Handtasche an sich. Beide Männer entfernten sich zu Fuß über den Markenbildchenweg in Richtung Krankenhaus. Sie konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, ca. 19-20 Jahre alt, weiße Mütze, schwarze Jacke, hellblaue Jeans. Täter 2: Südländisches Erscheinungsbild, ca. 19 bis 20 Jahre, schwarze Jacke, dunkle Kapuze über den Kopf gezogen, dunkle Jeans. Zeugenhinweise nimmt die PI Koblenz 1 entgegen: 0261 92156-300; pikoblenz1@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei