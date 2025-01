WEITEFELD – Linksabbiegerin kollidierte in Weitefeld auf der K 112 mit Gegenverkehr – eine Person verletzt

Samstagnachmittag, 18. Januar 2025, befuhr um 15:40 Uhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Toyota Auris die K 112 aus Niederdreisbach kommend nach Weitefeld. Am Ortseingang von Weitefeld beabsichtigte sie nach links in die Straße „Am Rain“ abzubiegen, übersah aber den entgegenkommenden Audi A6. Die beiden PKW stießen frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota einige Meter zurück in Richtung Weitefeld geschleudert und ein weiterer PKW beschädigt. Der Toyota Auris und der Audi A5 waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei