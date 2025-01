ALTENKIRCHEN – Alterskameraden des Löschzuges Altenkirchen starteten ihre Treffen 2025.

Die Alterskameraden des Löschzuges der Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld trafen sich zu Beginn ihrer unregelmäßigen Zusammenkünfte mal außerhalb der Verbandsgemeindegrenzen in Borod beim Alterskameraden Günter Knecht.

Hierzu sollte zur Erklärung beigetragen werden, dass die Kameraden Günter Knecht, Borod und Günter Schwarzbach, Wahlrod im „Nassauer Land“ wohnhaft sind, aber durch ihren früheren Einstieg als gebürtige Altenkirchener in dem Löschzug Altenkirchen ihre Feuerwehrkarriere begannen und den Wunsch äußerten aus Ermangelung von Alterskameradschaften in ihren jetzigen Heimatlöschzügen in Altenkirchen eintreten zu dürfen.

Bei Kaffee und Kuchen beim Gastgeber wurden wie immer die guten Erinnerungen gepflegt. Da in den Reihen der Kameraden der ehemalige Wehrleiter und jetzt Gästeführer der Kreisstadt Altenkirchen Günter Imhäuser zu finden ist, war es keine Frage, dass er per Beamer mit digitalen Fotos aus und um die Feuerwehr die alten Zeiten wieder aufleben lassen konnte.

Eine besondere Note bei dieser Erinnerungszeremonie war, dass der erste Wehrleiter der VG Altenkirchen Heinz Oehmen mit seinen 96 Jahren noch die verschiedensten Anekdoten und namentliche Erinnerung an frühere Feuerwehrangehörige ins Heutige brachte, die die „Jüngeren“ gar nicht mehr auf dem Schirm hatten.

Weiter wurde auch die gute Zusammenarbeit mit der aktuellen Wehrführung des Löschzuges und der Wehrleitung der Verbandsgemeindefeuerwehr hervorgehoben. Dies wird unterstrichen und durch ein jährliches Zusammentreffen für alle Alterskameraden der Altverbandsgemeindelöschzüge Altenkirchen und Flammersfeld untermauert.

Der Abschluss der ersten Zusammenkunft der AK Alterskameraden fand später in der ortsansässigen Gastronomie statt. Leider konnten aus Termin- bzw. gesundheitlichen Gründen nicht alle Altenkirchener Kameraden an diesem Termin teilnehmen. Foto: Günter Imhäuser

Foto: stehend v. li. Eckhard Schwarzbach, Horst Farrenberg, Günter Schwarzbach und Günter Imhäuser. sitzend v. li. Heinz Oehmen, Günter Knecht.