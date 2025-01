BETZDORF – Mülleimer in der Tiefgarage in Brand – PKW beschädigt – Teile entwendet.

Samstagabend, 18. Januar 2025, erhielt die Polizei Betzdorf um 20:25 Uhr die Mitteilung, dass es in der Tiefgarage in der Friedrichstraße, unter der Sparkasse zum Brand eines Mülleimers gekommen sei. Vor Ort konnte die entsandte Streife feststellen, dass Unbekannte einen Abfalleimer im Brand gesetzt hatten. Der wurde völlig zerstört. Der Brand war bereits gelöscht. Von einem abgestellten PKW wurde das vordere Kennzeichen abgerissen, an einem zweiten PKW wurde der Heckscheibenwischer abgebrochen und aus einem dritten, unverschlossenen Fahrzeug wurde eine Rückfahrkamera entwendet. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0. Quelle: Polizei