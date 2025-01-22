KOBLENZ – Öffentlichkeitswirksamer Verkehrsunfall in der Innenstadt Koblenz – PKW kommt von der Fahrbahn und kollidiert mit Stromkasten

Samstag, den 28.02.2026, um 16:43 Uhr, kam es in der Innenstadt Koblenz zu einem öffentlichkeitswirksamen Verkehrsunfall. Ein PKW, besetzt mit einem männlichen Fahrer, kam im Bereich der Kreuzung Pfuhlgasse/Görgenstraße/Clemensstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Strom- bzw. Verteilerkasten. Hierbei wurden nach jetzigem Stand keine unbeteiligten Personen verletzt. Der 18-jährige Fahrer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Es entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden. Durch den Einsatz und die Unfallaufnahme kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt. Der Unfall wurde von vielen Passanten und Zeugen beobachtet, was zu einem erhöhten Notrufaufkommen führte. Die Meldung, dass ein Fahrzeug in eine Personengruppe gefahren sei, war nicht zutreffend. Die Erforschung der Unfallursache ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Derzeit liegen jedoch keine Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln des Unfallverursachers vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet bzw. eventuell sogar Bilder o. Videos des Vorfalls gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0261 92156-300 an die Polizeiinspektion Koblenz 1 zu wenden. Quelle Polizei