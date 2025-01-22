BENDORF – Zwei Verkehrsunfallfluchten auf Parkplatzgelände in Bendorf

Am späten Donnerstagvormittag, 26.02.2026, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Hauptstraße, ein abgestellter Mitsubishi Colt an der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Eurobereich beziffert. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernt.

An anderer Stelle des Parkplatzgeländes wurde ein Toyota ebenfalls am späten Vormittag an der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Eurobereich beziffert. Auch hier hatte sich der Unfallverursacher entfernt. In beiden Fällen wurde durch die Polizei ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle Polizei