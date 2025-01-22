KREIS NEUWIED – Landkreis Neuwied mit erfrischend neuem Auftritt – Homepage www.kreis-neuwied.de und Logo neu gestaltet – Nutzerfreundlich, barrierefrei und konsequent auf Service ausgerichtet

Seit Anfang Februar ist die neue Internetseite der Kreisverwaltung Neuwied www.kreis-neuwied.de online. Die Internetpräsenz wurde grundlegend überarbeitet und entspricht dem aktuellen technischen Stand, erfüllt sämtliche gesetzlichen Anforderungen und setzt die Vorgaben für zeitgemäßes E-Government konsequent um.

„Ziel war es, eine barrierefreie und benutzerfreundliche Homepage zu schaffen, die Design, Funktionalität und eine klare Informationsstruktur sinnvoll miteinander verbindet. Die neue Website bietet Bürgerinnen und Bürgern einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu allen wichtigen Informationen und Services der Kreisverwaltung“, erklärt Landrat Achim Hallerbach.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Barrierefreiheit sowie auf einer deutlich verbesserten mobilen Darstellung. Bürgerinnen und Bürger können die Inhalte nun auf allen Endgeräten komfortabel nutzen. Ergänzt wird dieser Benefit durch eine optimierte Suchfunktion, mit der gewünschte Informationen schneller und gezielter gefunden werden können.

Bereits auf der Startseite sind die wichtigsten Themen und Serviceangebote übersichtlich auf einen Blick dargestellt. So gelangen Nutzerinnen und Nutzer ohne Umwege zu ihrem jeweiligen Anliegen. Eine klare Informationsstruktur sorgt zusätzlich für eine einfache Orientierung. „Darüber hinaus bietet die neue Website praktische Zusatzfunktionen wie einen übersichtlich gestalteten Veranstaltungskalender, der einen zentralen Überblick über Termine und Veranstaltungen im Kreisgebiet ermöglicht“, erläutern Julia Hinz und Martin Boden von der Pressestelle des Landkreises Neuwied. In Zusammenarbeit mit Pressesprecher Thomas Herschbach sowie der zwischenzeitlich zum Kreismedienzentrum gewechselten Silke Läufer-Hermann und den Abteilungs- und Referatsleitern der Kreisverwaltung hatte das Duo maßgeblich für die Neugestaltung verantwortlich gezeichnet.

Neu sind ebenfalls die verbesserte Suchfunktion sowie die Nutzung von großflächigem Bildmaterial und Slideshows, bei denen der Landkreis mit dem Fotografen Andreas Pacek kooperierte.

Im Zuge des Relaunchs wurde auch das Erscheinungsbild des Landkreises Neuwied weiterentwickelt. Das neue Logo verleiht der Verwaltung einen frischen und zeitgemäßen Auftritt.

Sowohl das überarbeitete Logo, als auch die neue Website wurden gemäß den Vorstellungen aus dem Kreishaus von der regionalen Agentur Head Marketing aus Raubach kreiert. „Wir haben uns kontinuierlich abgestimmt, wobei in die Gestaltungsprozesse natürlich auch der technische Anbieter der Website eingebunden war“, erläuterte Inhaber Bernd Hermann, der für die Umsetzung der Ideen aus dem Kreishaus verantwortlich gezeichnet hatte.

Bei dem technischen Support handelt es sich wiederum um die „Webarchitekten“ der „chamaeleon AG“ aus Montabaur – einem der führenden Webdienstleister für öffentliche Verwaltungen. Der im Westerwald beheimatete Full-Service-Anbieter und Application Service Provider setzt bei der Konzeption, der Erstellung und dem Betrieb von webbasierenden High-End-Lösungen auf innovative Netzlösungen.

„Wir geben auch mit unserer neuen Web-Präsenz eine sehr gute Visitenkarte ab. Selbstverständlich beobachten wir weiter, ob wir an bestimmten Stellschrauben noch drehen sollten. Insgesamt betrachtet macht unsere Kreisverwaltung mit ihrem neuen Internetauftritt einen weiteren Schritt in Richtung digitale Verwaltung – serviceorientiert, nutzerfreundlich und nah an den Bürgerinnen und Bürgern“, stellt Landrat Achim Hallerbach abschließend fest.