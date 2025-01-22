KOBLENZ – Motorradfahrer bei Unfall verletzt – PKW-Fahrer flüchtet

Mittwoch, 06.05.2026 kam es gegen 07:45 Uhr, in Koblenz, in der Emser Straße zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Hausnummer 237 parkte ein grauer Golf aus der Parklücke am Straßenrand aus. Ein Motorradfahrer befand sich bereits auf der Emser Straße und befuhr diese in Richtung Horchheim. Beim Ausparken übersah der PKW-Fahrer den Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wich aus, stürzte und verletzte sich. Der PKW fuhr weiter, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu dem grauen Golf und dessen Fahrer geben? Hinweise bitte an die Polizei Lahnstein. Quelle: Polizei