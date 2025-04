KOBLENZ – Ergebnisse zur landesweiten Kontrollwoche „Speed“

Vom 07. bis 13. April 2025 beteiligte sich auch das Polizeipräsidium Koblenz erneut an der landesweiten ROADPOL-Speedweek. Besonderes Augenmerk lag auch diesmal auf dem Speedmarathon am 09. April 2025, bei dem die Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt überwacht wurde. Allein bei dem eintägigen Speedmarathon wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Koblenz an 30 Messstellen insgesamt 164.640 Fahrzeuge kontrolliert – die Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße lag an diesem Tag bei 2.938.

Neben den Messungen an festen Messstationen wurde die Geschwindigkeit u.a. durch Lasermessungen und mobile Messungen (Provida) überwacht. Während der gesamten Kontrollwoche wurden ganze 1.155.796 Fahrzeuge sowohl durch Polizeikräfte als auch automatisiert, kontrolliert. Hierbei konnten 22.633 Verstöße festgestellt werden. Insgesamt zeigt sich aus Sicht des Polizeipräsidiums Koblenz, dass immernoch zahlreiche Verstöße und die Hauptursache für Verkehrsunfälle auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen sind. Es bleibt weiterhin ein Anliegen, die polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit zu stärken. Quelle: Polizei