DIERDORF – Zumba-Party für einen guten Zweck in Dierdorf

Am Samstag, den 17. Mai 2025, findet von 17:00 bis 20:00 Uhr im Schulzentrum Dierdorf (Schulstraße 20, 56269 Dierdorf) eine ganz besondere Zumba-Party statt – und das für einen guten Zweck: Der gesamte Erlös geht zu 100 % an das Tierheim Ransbach-Baumbach.

Unter dem Motto „Tanzen für Tiere“ erwartet die Teilnehmenden ein energiegeladenes Workout zu mitreißender Musik aus aller Welt. Der Einlass beginnt um 16:30 Uhr, Tickets sind für 10 € an der Abendkasse erhältlich. Umkleiden sowie Parkplätze sind vorhanden.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Unterstützern, ohne die dieses Event nicht möglich wäre:

Bauko Solar – Gutenberg Schule Dierdorf – KreisVolkshochschule Neuwied e.V. – MEDICON Fitness Neuwied & Dierdorf – OCN Orthopädie Center Neuwied

Für Stimmung auf der Bühne sorgen folgende Zumba-Trainer: Patrick Schmidt, René Chevalier, Tina Berkowicz, Julia Harner, Ramona Präsang und Melanie Enderlin. Kleine Erfrischungen wie Wasser und Bananen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Außerdem ist das Tierheim Ransbach-Baumbach mit einem Infostand vor Ort vertreten. Wir freuen uns, mit dieser Veranstaltung nicht nur die Zumba-Begeisterung in der Region weiter zu fördern, sondern auch einen Beitrag zum Tierschutz zu leisten. Bitte geben Sie die Info gerne weiter – je mehr mitmachen, desto mehr können wir für die Tiere erreichen. Let’s dance for a cause!