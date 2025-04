NISTER-MÖHRENDORF – Verkehrsunfallflucht in Nister-Möhrendorf führt zur Vermisstensuche

Gegen 02:15 am frühen Dienstagmorgen, 15. April 2025 wurden die Anwohner der Hauptstraße in Nister-Möhrendorf durch einen lauten Knall geweckt. Der Fahrer eines PKW verlor innerorts im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte im mit mindestens zwei Hausfassaden. Neben dem Totalschaden an dem Fahrzeug entstand ein nicht unerheblicher Fremdschaden. Im Anschluss flüchteten Fahrer und Beifahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Aufgrund der erheblichen Schäden an dem Unfallfahrzeug, wurde hypothetisch angenommen, dass die Fahrzeuginsassen nicht unerheblich verletzt wurden. Sodann wurde eine Vermisstenfahndung eingeleitet, an der auch die FFW Rennerod inkl. Drohneneinheit beteiligt wurde. Im Zuge der Ermittlungen konnten der Verantwortliche und sein Beifahrer gegen 06:10 Uhr schließlich ermittelt und angetroffen werden. Die Personen waren nicht verletzt. Der junge Fahrer muss sich jedoch wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe wegen des Verdachts des Alkohol- oder Drogenmissbrauchs entnommen. Quelle: Polizei