KREIS ALTENKIRCHEN – EU-Flächenprämien: Termine für die Abgabe der Anträge

Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union können Landwirte, denen Zahlungsansprüche zugeteilt wurden, beziehungsweise die solche erworben haben, jährlich Anträge auf Flächenprämien bei der Unteren Landwirtschaftsbehörde stellen. Hierzu bietet die Kreisverwaltung aktuell Termine an. Die Frist zur Einreichung endet am 15. Mai.

Wichtig: Zur Antragsannahme sollen die Antragsteller ihr Smartphone mitbringen. Zum Einloggen in das Antragsprogramm LEA und zum Absenden des Antrages wird eine PIN auf die bei der Kreisverwaltung Altenkirchen hinterlegte Handynummer gesendet. Alternativen hierzu können mit den jeweiligen Ansprechpartnern bei der Kreisverwaltung abgestimmt werden.

Die aktuellen Termine und Orte im Überblick:

Weyerbusch – Raiffeisen-Begegnungszentrum – Raiffeisenstraße 2 – 4 – Dienstag, 22. April – Mittwoch, 23. April – Donnerstag, 24. April – jeweils von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr

Altenkirchen – Kreisverwaltung – Parkstraße 1 (3. Obergeschoss/siehe Beschilderung) – Montag, 28. April, – Dienstag, 29. April – Mittwoch, 30. April – jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr

Friesenhagen – Gemeindeverwaltung – Rathausweg 2 – Montag, 5. Mai – Dienstag, 6. Mai – jeweils von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr