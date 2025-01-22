KOBLENZ – Erfolgreich durch die Abschlussprüfung: gezielte Vorbereitung zahlt sich aus

Die Abschlussprüfung markiert den Höhepunkt jeder dualen Ausbildung – und stellt Auszubildende wie Ausbildungsbetriebe gleichermaßen vor hohe Anforderungen. Neben fachlichem Wissen sind auch Organisationstalent und mentale Stärke gefragt. Eine gezielte und strukturierte Vorbereitung gewinnt deshalb zunehmend an Bedeutung.

Für Auszubildende bedeutet das Bestehen der Abschlussprüfung den Einstieg ins Berufsleben und wirkt sich direkt auf Perspektiven, Selbstvertrauen und Motivation aus. Für Unternehmen ist das Ergebnis zugleich ein wichtiger Qualitätsindikator ihrer Ausbildung und ein entscheidender Faktor für die eigene Nachwuchssicherung.

Besondere Bedeutung kommt dabei der sogenannten „gestreckten Abschlussprüfung“ zu, die in vielen Ausbildungsberufen inzwischen Standard ist. Sie besteht aus zwei Prüfungsteilen, die über die gesamte Ausbildungszeit verteilt stattfinden und gemeinsam in die Abschlussnote einfließen. Gerade der erste Teil, der oft bereits im zweiten Ausbildungsjahr abgelegt wird, hat dabei ein erhebliches Gewicht und kann entscheidend für das Gesamtergebnis sein.

Diese Struktur verdeutlicht, wie wichtig eine frühzeitige und kontinuierliche Vorbereitung ist. Wissenslücken lassen sich so rechtzeitig erkennen und schließen, gleichzeitig gewinnen Auszubildende mehr Sicherheit im Umgang mit den Prüfungsanforderungen.

Die IHK-Akademie Koblenz unterstützt Auszubildende und Betriebe mit praxisnahen Angeboten, die gezielt auf die Anforderungen der IHK-Abschlussprüfungen ausgerichtet sind. Ziel ist es, die Teilnehmenden optimal auf die verschiedenen Prüfungsteile vorzubereiten und ihnen die notwendige Sicherheit für einen erfolgreichen Abschluss zu vermitteln.