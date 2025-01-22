KREIS ALTENKIRCHEN – WISSEN – 150 Mitwirkende: Großes Jahreskonzert der Kreismusikschule

Wenn am Sonntag, 21. Juni, um 16 Uhr das große Jahreskonzert der Kreismusikschule Altenkirchen im Kulturwerk Wissen beginnt, stehen vor allem die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. Rund 150 junge Musikerinnen und Musiker präsentieren an diesem Nachmittag die Ergebnisse ihrer intensiven musikalischen Arbeit und zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig, lebendig und hochwertig die Ausbildung an der Kreismusikschule ist.

Die Kreismusikschule begleitet Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf ihrem musikalischen Weg und beeinflusst ihre persönliche Entwicklung positiv – vom ersten Ton bis zum gemeinsamen Musizieren in Ensembles und Orchestern.

Insgesamt zwölf Ensembles gestalten das Programm. Von den jüngsten Musikerinnen und Musikern in der Streicherklasse und im Kinderchor bis hin zu fortgeschrittenen Orchestern und Kammermusikgruppen zeigt sich die gesamte Bandbreite der Ensemblearbeit. So wirken das Kammerorchester Westerwald-Sieg, das Saxophon-Quartett, das Klarinetten-Ensemble, das Flötenorchester, das Trompeten-Ensemble, das Streicherensemble Daaden/Betzdorf, das Gitarren-Ensemble, das Folk-Ensemble, die Akkordeon-Ensembles sowie die Jazz-Band mit.

Besonders das gemeinsame Musizieren nimmt an der Kreismusikschule einen hohen Stellenwert ein. In den Ensembles lernen die Schülerinnen und Schüler nicht nur musikalische Fähigkeiten, sondern auch Teamgeist, Verlässlichkeit, gegenseitiges Zuhören und die Freude daran, gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Viele Kinder erleben hier erstmals, wie aus einzelnen Stimmen ein gemeinsamer Klang entsteht und wie bereichernd musikalische Gemeinschaft sein kann.

Das Konzert macht zugleich deutlich, welch wichtige Bildungsarbeit die Kreismusikschule in der Region leistet. Neben der instrumentalen und vokalen Ausbildung schafft sie Räume für Kreativität, Begegnung und kulturelle Teilhabe. Die Ensemblearbeit verbindet Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersgruppen und fördert Talente ebenso wie das soziale Miteinander.

Das Publikum darf sich auf einen abwechslungsreichen Nachmittag mit klassischen Werken, bekannten Melodien, modernen Arrangements sowie Folk- und Jazzklängen freuen. Die Kreismusikschule freut sich auf zahlreiche Gäste! Der Eintritt ist frei. Spenden zur Unterstützung der musikalischen Arbeit der Kreismusikschule sind herzlich willkommen.