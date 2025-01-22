KOBLENZ – Dirk Schwardmann ist neuer Leiter der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)

Im Rahmen einer Festveranstaltung in der Bundesanstalt für Gewässerkunde ernannte Dr. Claudia Elif Stutz, Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr (BMV), Herrn Dirk Schwardmann als neuen Leiter der BfG. Dr. Stutz würdigte in ihrer Ansprache die Bedeutung der BfG als wissenschaftliches Institut des Bundes für die Forschung, Begutachtung und Beratung in den Bereichen Hydrologie, Gewässerbeschaffenheit, Ökologie und Gewässerschutz:

„Die Expertinnen und Experten der BfG tragen mit ihrem umfassenden interdisziplinären Fachwissen wesentlich zu einer leistungsfähigen und umweltgerechten Entwicklung der Bundeswasserstraßen bei. Mit Herrn Schwardmann gewinnt die BfG einen neuen Leiter, der langjährige Erfahrungen in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, fundierte Fachkenntnisse und strategische Kompetenz vereint. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Schwardmann und bin überzeugt, dass er die BfG verantwortungsvoll und zukunftsorientiert im Interesse einer leistungsstarken und zukunftsfähigen Schifffahrt leiten wird.“

Auch Anke Leue, Leiterin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS), überbrachte ein Grußwort, mit dem sie die enge Verbundenheit der beiden Behörden und die beratende Rolle der BfG innerhalb der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes unterstrich. Der Vorsitzende des Hauptpersonalrates beim BMV, Günther Ruf, unterstrich die jahrzehntelange gute und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen der Beschäftigten, die sich auch im neuen Amt fortsetzen werde.

Dirk Schwardmann bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen: „Ich freue mich außerordentlich auf diese Aufgabe. Die BfG verfügt über herausragende wissenschaftliche Kompetenz und engagierte Mitarbeitende. Gemeinsam wollen wir die Rolle der BfG weiter stärken – als kompetenter Partner und als Impulsgeber für eine vorausschauende Beratung und Forschung rund um die Bundeswasserstraßen und das Gewässersystem. Die Herausforderungen sind groß, aber sie sind zugleich eine Chance, unser Wissen einzubringen und Entwicklungen aktiv mitzugestalten.“ Fotos: Michael Hils, BfG