HACHENBURG – Die Deutschen Kinderhospiz Dienste anlässlich des Weltgedenktages für verstorbene Kinder zu einer Gedenkfeier in die Evangelische St. Bartholomäus Kirche in Hachenburg ein.

Ein Licht für die Erinnerung: Am Samstag, 13. Dezember, laden die Deutschen Kinderhospiz Dienste anlässlich des Weltgedenktages für verstorbene Kinder zu einer Gedenkfeier in die Evangelische St. Bartholomäus Kirche in Hachenburg ein. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald möchte an diesem Tag gemeinsam mit betroffenen Familien ihrer Kinder gedenken und Trost sowie Zuversicht schenken. Nach der Zeremonie sind alle Besucher zu Tee und Gebäck eingeladen, um Gedanken und Erinnerungen auszutauschen. Weitere Infos unter Telefon 02662/9494590 oder kontakt@ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de , https://ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de/.

„Worldwide Candle Lighting“ – ein globales Zeichen der Erinnerung

Die Gedenkfeier ist Teil des internationalen „Worldwide Candle Lighting“, einer Initiative verwaister Eltern aus den USA, die 1996 von der Organisation „Compassionate Friends“ ins Leben gerufen wurde. Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember werden weltweit um 19 Uhr Ortszeit Kerzen ins Fenster gestellt und angezündet. So soll ein leuchtendes Band entstehen, das die Trauer und Erinnerung an verstorbene Kinder rund um den Globus aufrechterhält und betroffene Familien symbolisch verbindet.

Hospizarbeit im Westerwald: Helfen, wo Hilfe dringend gebraucht wird

In Deutschland leben rund 100.000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung – allein im Westerwald schätzungsweise 240. Die Deutschen Kinderhospiz Dienste begleiten diese Familien auf ihrem oft schweren Weg und bieten Entlastung, Halt und menschliche Nähe.

Wer den Deutschen Kinderhospiz Diensten helfen möchte, ist herzlich eingeladen, sich per Telefon oder per E-Mail zu melden. Unterstützen können Sie durch Spenden oder ehrenamtliches Engagement.

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald – Graf-Heinrich-Str. 1, 57627 Hachenburg, Telefon: 02662-9494590 – kontakt@ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de – www.foerderverein-kinderhospizarbeit-ww.de. Der nächste Ehrenamtskurs beginnt im Februar 2026. Bei Interesse bitte anmelden. Spendenkonten: Westerwald Bank eG; IBAN: DE06 5739 1800 0027 7792 04 Sparkasse Westerwald-Sieg; IBAN DE94 5735 1030 0055 0692 64