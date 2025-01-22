LUDWIGSHAFEN – 15-Jährige aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit Donnerstag, 27. November 2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Donnerstag ihre Wohnanschrift in der Rottstraße. Zuletzt wurde die Vermisste auch dort gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden. Beschreibung der 15-Jährigen: – 15 Jahre, sieht deutlich älter aus – sehr kräftige Statur – 160-167 cm groß – braune Augen – schwarzes Schulterlanges Haar – bekleidet war sie mit weißen Turnschuhen, einem braunen Pullover und dunkler Hose. Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden sich hier: https://s.rlp.de/ReQqJQt. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei