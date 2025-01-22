KOBLENZ – Dachstuhlbrand am 13.04.2026 in Koblenz-Oberwerth

Nach durchgeführter Brandursachenermittlung dürfte, so die Polizei, der Brand im Rahmen bzw. im Nachgang von Handwerkerarbeiten im Bereich des Dachgeschosses entstanden sein. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Hinsichtlich der Schadenshöhe können nach wie vor keine validen Angaben gemacht werden. Nicht zuletzt auch aufgrund der Löscharbeiten (Eindringen von Löschwasser) dürfte sich der Schaden mindestens im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Schadenshöhe kann nur gutachterlich beziffert werden. Es kamen keine Personen zu Schaden. Das Gebäude wird durch den Bauherrn als „Palais Drei-Klang“ bezeichnet. Ursprünglich handelt es sich bei dem historischen Gebäude um das ehemalige Königlich Preußische Lehrerinnenseminar, das 1907 im Auftrag des Preußischen Kultusministeriums erbaut wurde. Das Anwesen befindet sich derzeit im Umbau zu Eigentumswohnungen. Quelle: Polizei