OBERLAHR – Vereinekonferenz stärkt Wissen zu Fördermitteln und Anträgen – Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld unterstützt Ehrenamt mit praxisnahem Angebot

85 Teilnehmende aus 49 Vereinen sind am 11. April 2026 der Einladung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld in den Westerwald-Treff in Oberlahr gefolgt. Im Mittelpunkt der diesjährigen Vereinekonferenz stand das Thema „Fördermittel gewinnen und Anträge stellen“ – ein praxisnaher Baustein zur Stärkung der Vereinsarbeit vor Ort.

Die Beigeordnete Petra Eul-Orthen eröffnete die Veranstaltung und betonte die Bedeutung des Formats: Die Vereinekonferenz habe sich in den vergangenen Jahren als verlässliche Plattform für Austausch, Weiterbildung und Vernetzung etabliert. Ziel sei es, den ehrenamtlich Engagierten konkreten Hilfestellungen zu bieten und ihnen zugleich einen passenden Rahmen für Begegnung und gemeinsames Arbeiten zu ermöglichen.

Bürgermeister Fred Jüngerich begrüßte die Teilnehmenden und unterstrich die Rolle des Ehrenamts für die Region. In seiner Ansprache hob er hervor, dass die Verbandsgemeinde von einer vielfältigen Vereinslandschaft mit rund 400 Vereinen und zahlreichen Initiativen geprägt sei. Dieses Engagement sei eine tragende Säule des gesellschaftlichen Zusammenhalts. „Unsere Stärke in der Verbandsgemeinde ist, dass hier viele Menschen gemeinsam anpacken und Verantwortung übernehmen – und dass unsere demokratische Gemeinschaft genau dort entsteht, wo Menschen mehr tun als nur ihre Pflicht und sich für das Miteinander vor Ort einsetzen“, so Jüngerich. Zugleich dankte er allen Engagierten für die Teilnahme an der Veranstaltung und ihren Einsatz in den Vereinen und Initiativen.

Den fachlichen Input gestaltete Referent Florian Brechtel, der durch das Programm führte und praxisnahe Einblicke in die Fördermittelakquise gab. Im Mittelpunkt standen dabei konkrete Fragestellungen aus der Vereinsarbeit: Warum ist ein Verein ein attraktiver Partner für Fördermittelgeber? Wo lassen sich geeignete Förderprogramme und -partner finden? Und wie können Rechercheergebnisse gezielt in eine erfolgreiche Antragstellung überführt werden?

In Gruppenarbeiten vertieften die Engagierten diese Themen und entwickelten gemeinsam Ansätze für ihre eigene Vereinsarbeit. Die anschließende Fragerunde bot Raum, offene Punkte zu klären und individuelle Herausforderungen zu besprechen. Der Austausch untereinander wurde von vielen als ebenso wertvoll empfunden wie die fachlichen Impulse.

Die Durchführung der Vereinekonferenz wurde finanziell durch die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz unterstützt, die die Kosten für den Referenten übernommen hat. (Die Verbandsgemeinde bedankt sich für diese Unterstützung, die dazu beiträgt, den Vereinen ein kostenfreies und qualitativ fundiertes Weiterbildungsangebot zu ermöglichen.) Zum Abschluss der Veranstaltung dankte die Beigeordnete Petra Eul-Orthen allen für ihr Engagement, die aktive Mitarbeit sowie den offenen Austausch während der Konferenz.

Die Vereinekonferenz ist Teil eines ganzjährigen Unterstützungsangebots der Verbandsgemeinde für das Ehrenamt. Dazu gehören in diesem Jahr noch unter anderem der Freiwilligen-Mitmachtag im Mai, die Verleihung des Ehrenamtspreises im Juni sowie ein Ehrenamtsabend im September. Ergänzend werden Informations- und Kooperationsveranstaltungen zu rechtlichen und organisatorischen Themen angeboten. Auch digitale Angebote, wie eine Vereinsplattform, werden kontinuierlich weiterentwickelt.

Für weitere Informationen zu Angeboten und Veranstaltungen rund um das Ehrenamt steht Ihnen Verwaltungsmitarbeiterin Rebecca Seuser zur Verfügung. Einen Überblick bieten zudem die Website der Verbandsgemeinde sowie ein aktueller Infoflyer.