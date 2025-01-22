ALTENKIRCHEN – Perspektive Demenz – den Menschen verstehen – Demenz betrifft viele Menschen – direkt oder indirekt.

Vielleicht ist ein Familienmitglied betroffen, eine Nachbarin, ein Freund oder Kollegen. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach besser verstehen, was Demenz bedeutet und wie ein guter Umgang gelingen kann. Diese Veranstaltung lädt Sie ein, Demenz aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Bürger, die ihr Verständnis für Menschen mit Demenz vertiefen und mehr Sicherheit im Umgang gewinnen möchten.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Zu der gemeinsamen Fortbildungsveranstaltung am Mittwoch, den 29.04.2026 von 18:00 bis 19:30 Uhr in Altenkirchen, laden die Betreuungsvereine der AWO im Landkreis Altenkirchen in Kooperation mit dem Hospizverein Altenkirchen herzlich ein.

Referentin: Petra Hasselbach, Fachkrankenschwester Palliative Care – Hospizverein Altenkirchen e.V.

Voranmeldung erforderlich über: Frank Stock 0 26 81 / 9 84 98 72 frank.stock@awo-ak.org Betreuungsverein der AWO Wisserland e.V. oder Andre Schellhorn 0 26 81 / 9 84 98 73 andre.schellhorn@awo-ak.org Betreuungsverein der AWO Altenkirchen e.V.